Депутаты одобрили блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении доступа к копиям пиратских сайтов в интернете. За документ проголосовали 414 депутатов, трое воздержались. Против не проголосовал никто. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Документ вводит понятие «производный сайт» — это страница в интернете, которая по своему наполнению повторяет другую страницу, но может незначительно от нее отличаться. Такие сайты еще называют «зеркалами».

Причем в правительстве, подготовившим законопроект, предложили считать «зеркалом» страницы, через которые можно тем или иным образом получить доступ к заблокированному сайту.

Для блокировки «зеркала» не надо будет проводить судебное заседание. Его закроют по судебному приказу, для которого правообладателю достаточно предъявить решение Мосгорсуда о блокировке сайта-источника и справку из Роскомнадзора о том, что «зеркало» с ним совпадает.

Помимо этого документ обяжет поисковых операторов в трехдневный срок удалять из выдачи ссылки как на пиратские сайты, так и на «зеркала».

Поправка. Первоначально в новости говорилось о запрете публикации инструкций по обходу блокировок. В действительности такого запрета в законопроекте нет. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.