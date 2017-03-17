Депутаты одобрили блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Госдума РФ
13:41, 17 марта 2017
Надежный источник

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении доступа к копиям пиратских сайтов в интернете. За документ проголосовали 414 депутатов, трое воздержались. Против не проголосовал никто. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Документ вводит понятие «производный сайт» — это страница в интернете, которая по своему наполнению повторяет другую страницу, но может незначительно от нее отличаться. Такие сайты еще называют «зеркалами».

Причем в правительстве, подготовившим законопроект, предложили считать «зеркалом» страницы, через которые можно тем или иным образом получить доступ к заблокированному сайту.

Для блокировки «зеркала» не надо будет проводить судебное заседание. Его закроют по судебному приказу, для которого правообладателю достаточно предъявить решение Мосгорсуда о блокировке сайта-источника и справку из Роскомнадзора о том, что «зеркало» с ним совпадает.

Помимо этого документ обяжет поисковых операторов в трехдневный срок удалять из выдачи ссылки как на пиратские сайты, так и на «зеркала».

Поправка. Первоначально в новости говорилось о запрете публикации инструкций по обходу блокировок. В действительности такого запрета в законопроекте нет. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце февраля 2017 года. В случае окончательного одобрения он вступит в силу сразу после опубликования.
С 2015 года в России применяют вечную блокировку пиратских сайтов, которые дважды проиграли суд правообладателям. Одним из первых был заблокирован крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org. За год блокировки его посещаемость упала почти вдвое.

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