Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете анонимайзеров и VPN
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий запрет на использование технологий обхода блокировок сайтов.
«Комитет концептуально поддерживает законопроект», — заявил глава профильного комитета Леонид Левин в ходе заседания.
Первое чтение законопроекта запланировано на 23 июня.
Законопроект, предусматривающий блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые откажутся блокировать доступ к запрещенным сайтам, был внесен в Госдуму группой депутатов 8 июня.
Этот же законопроект предусматривает упразднение реестра блогеров и отмену введенных в 2014 году ограничений для блогеров.
За нарушение требований о блокировке анонимайзеров провайдеров предлагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей. Авторы законопроекта подготовили соответствующий проект поправок в КоАП.
Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев назвал законопроект о блокировке анонимайзеров «идущим в разрез со здравым смыслом».