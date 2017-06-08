В Госдуме предложили избавиться от реестра блогеров
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается избавиться от реестра блогеров и отменить введенные в 2014 году ограничения для блогеров.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, правила распространения блогерами общедоступной информации «обнаружили свою неэффективность».
В 2014 году в России появился закон, по которому всех блогеров с аудиторией больше трех тысяч человек в сутки стали добавлять в отдельный реестр Роскомнадзора. За три года в реестр добавили около двух тысяч страниц, в том числе Божену Рынску и школьника Степу.
В соответствии с законом, попавшие в реестр блогеры должны соблюдать все правила, применяемые к СМИ. В числе прочего блогеры должны проверять достоверность информации, не ругаться матом, а также не скрывать свое имя.
В марте 2015 года представитель Роскомнадзора рассказывал, что по закону о блогерах никого не наказывали.