В Госдуме предложили избавиться от реестра блогеров

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается избавиться от реестра блогеров и отменить введенные в 2014 году ограничения для блогеров.

Как говорится в пояснительной записке к , правила распространения блогерами общедоступной информации «обнаружили свою неэффективность».