Интернет-омбудсмен назвал «безумием» запрет анонимайзеров и VPN

РБК
12:42, 8 июня 2017
Надежный источник

Внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий использование в России технологий обхода блокировок сайтов, «идет вразрез со здравым смыслом». Об этом заявил РБК интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев. Он назвал такой запрет «безумием».

«Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — отметил Мариничев.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал интернет-омбудсмен, но, по его мнению, «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».

Также Мариничев сравнил введение предлагаемого запрета с запретом российским гражданам «вставлять в двери замки». «Ключи нужно сдать, а с окон снять шторы и занавески, чтобы было видно, как граждане живут», — добавил он.

РБК
Депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) 8 июня внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использовать в России технологии по обходу блокировок сайтов.
Документ, в числе прочего, предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые откажутся ограничивать доступ к запрещенным сайтам.
Законопроект, сообщали ранее «Ведомости», был подготовлен по инициативе Совета безопасности России. В работе над ним участвовали Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз, в который входят крупнейшие операторы связи.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться