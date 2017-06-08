Интернет-омбудсмен назвал «безумием» запрет анонимайзеров и VPN

Внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий использование в России технологий обхода блокировок сайтов, «идет вразрез со здравым смыслом». Об этом заявил РБК интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев. Он назвал такой запрет «безумием».

«Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — отметил Мариничев.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал интернет-омбудсмен, но, по его мнению, «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».