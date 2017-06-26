Telegram могут заблокировать, а я ничего не понимаю в VPN. Помогите!

Роскомнадзор собирается заблокировать телеграм в России. Мы пока не знаем, насколько эффективно власти смогут справиться с этой задачей, но лучше быть готовым к любому сценарию. Телеграм уже блокировали в других странах, и опыт показывает, что лучший способ обойти блокировки — это VPN. Многих по-прежнему немного пугает эта аббревиатура — люди боятся, что не справятся с настройками. «Медуза» рассказывает о самых простых способах не потерять доступ к мессенджеру.

На всякий случай. VPN — это зашифрованный канал, позволяющий подключаться к телеграму, как будто вы находитесь не в России, а в другой стране. Есть много компаний, которые предоставляют такие услуги — платно или бесплатно.

Я пользуюсь телеграмом с помощью приложения в телефоне

В этом случае вам понадобятся приложения VPN — их очень много и для Android, и для iOS. На рынке есть несколько крупных компаний, которые хорошо себя зарекомендовали и работают с разными операционными системами. У них есть важное преимущество для людей, которые не любят копаться в настройках: там все очень просто. Попробуйте установить бесплатные приложения Opera VPN (iOS, Android) или CyberGhost (iOS, Android). Когда вы откроете приложение, вам в нескольких слайдах объяснят, что делать дальше и как выбрать страну, из которой вы хотите настроить доступ, — это несколько кликов. Теперь все ваши приложения будут работать через VPN — не только телеграм. Конечно, это не единственные существующие VPN-приложения — есть много других.

У меня стоит приложение телеграма на компьютере

Тут все так же, как с телефонами. Установите приложения — они есть и для Mac, и для Windows (если у вас Linux, вы, наверное, и сами разбираетесь в VPN). Можно воспользоваться тем же CyberGhost (Mac, Windows). Есть и другой популярный сервис — TunnelBear (Mac, Windows). Другие варианты можно посмотреть тут.

Я пользуюсь веб-версией телеграма

Обойти блокировку веб-версии так же просто, как в случае с любым другим сайтом. Воспользуйтесь нашими карточками. Или установите браузер Opera, зайдите в настройках в раздел «Безопасность» и щелкните на флажок «Включить VPN». Другой вариант — скачать браузер Tor: он по умолчанию обходит блокировки.

А если VPN тоже запретят?

Такой вариант развития событий вполне возможен: законопроект о блокировке VPN и анонимайзеров Госдума уже одобрила в первом чтении. Пока неизвестно, как запрет будет работать, но очевидно, что он может затруднить использование телеграма и других заблокированных сайтов и сервисов. Это не значит, что обойти блокировки нельзя будет вовсе, но совсем простых способов, когда все делается в пару кликов, не останется.