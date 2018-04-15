Владельцам платного пакета Opera Gold, говорится в сообщении, будет предоставлена возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Владельцам других пакетов обещана 80% скидка на VPN от SurfEasy. Для перехода будет достаточно обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.

Сервис Opera VPN, , объявил о прекращении работы с 30 апреля. Сообщение опубликовано на сайте сервиса без указания причин, по которым принято решение о закрытии.

СМИ и пользователи еще 12 апреля сообщали о том, что Opera VPN объявила о прекращении работы. Однако официального заявления компании на тот момент не было.

13 апреля представители Opera в комментарии «Медузе» сообщения о закрытии сервиса опровергли. В компании тогда заявили, что прекратили сотрудничество с SurfEasy и заменили их VPN на собственную разработку.

Объявление о прекращении работы, опубликованное на сайте Opera VPN, в компании Opera пока не прокомментировали.

В браузере Opera, созданном одноименной компанией, есть встроенный VPN. По всей видимости, он продолжит работу.

С 2015 года по конец 2017 года SurfEasy занималась разработкой и поддержкой VPN для Opera. Сейчас владельцем SurfEasy является Symantec, купивший компанию у Opera за 50 миллионов долларов.