Топ запросов в App Store возглавила Opera VPN

Днем 13 апреля в российском магазине приложений App Store топ запросов пользователей возглавил Opera VPN. Это один из самых популярных VPN-сервисов по обходу блокировок, выпускаемый компанией Opera Software.

В рейтинге скачивания бесплатных приложений App Store на первой строчке находится мессенджер Telegram.

Тем временем глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющей интересы Telegram, предложил пользователям поискать более надежные опции для обхода блокировок. «С Opera VPN будьте аккуратны. Они сотрудничают с властями и вообще скоро могут закрыться», — написал он в своем телеграм-канале.