Как в России будут блокировать Telegram. Три сценария

В России в ближайшее время могут заблокировать популярный мессенджер Telegram. Об этом с 23 июня говорит Роскомнадзор — ведомство, отвечающее за блокировки. Создатель Telegram Павел Дуров уже ответил, что не собирается исполнять требования Роскомнадзора и передавать ключи шифрования переписки российским спецслужбам. «Медуза» описывает три сценария развития событий после решения о блокировке.

1. Все плохо

Худший вариант развития событий: власти приложат максимум усилий к блокировке, а Telegram никак не сможет (или не захочет) на это ответить. Это возможно, если Роскомнадзор потребует заблокировать доступ к IP-адресам серверов Telegram и будет регулярно проверять, не используются ли новые серверы. Также не исключено, что Google и Apple, быть может, не сразу, но согласятся убрать Telegram из своих российских магазинов приложений. Тогда, даже если мессенджер выпустит обновление для обхода блокировок, рядовым пользователям на Android будет сложнее его установить (на iOS без смены региона это будет невозможно).

Пример. В такой ситуации уже полгода находится социальная сеть для деловых контактов LinkedIn. С ноября 2016 года недоступен ее сайт, а с января 2017-го — все приложения. Пользователи вынуждены сами искать способы обхода блокировок, например через VPN.

2. Все нормально

Самый оптимистичный сценарий: российские власти отнесутся к блокировке формально, а Telegram основательно подготовится. Если мессенджер быстро переключит пользователей на новые серверы с достаточно мощными каналами связи, блокировка пройдет совершенно незамеченной. Отсутствие блокировок со стороны магазинов приложений позволит Telegram оперативно реагировать на любые новые действия со стороны Роскомнадзора. Рядовым пользователям вообще ничего не надо будет делать.

Пример. Весной 2014 года Роскомнадзор заблокировал блог политика Алексея Навального в «Живом журнале». Чтобы обойти блокировку, соратники Навального создали 200 копий блога, на которые посетитель попадал случайно и без дополнительных действий или инструкций. Все копии Роскомнадзор так и не заблокировал, а блог восстановили через полтора года.

3. Все как обычно

Наиболее вероятный вариант развития событий: Роскомнадзор не будет старательно блокировать мессенджер, а Telegram не будет тратить значительные ресурсы для обхода блокировок. Если приложения Telegram останутся доступны, все будет зависеть от готовности мессенджера обеспечить россиянам качество связи. Учитывая, что Павел Дуров уже называл российский рынок неприоритетным, Telegram может переключить Россию на запасные серверы, которые обеспечат быструю доставку обычных сообщений, но не тяжелых файлов. Тогда мессенджер будет работать медленнее и, вероятно, без дополнительных функций вроде голосовых звонков.

Пример. С апреля 2017 года в России блокируют приложение-рацию Zello, но из магазина приложений его не удалили. Zello практически сразу приняло меры для обхода блокировок, хотя некоторые функции могут быть недоступны. В качестве запасного варианта есть VPN. Рядовые пользователи не заметили серьезных неудобств.