Telegram в Иране популярнее, чем в России, и местным властям он тоже не нравится. Как они его контролируют?

Роскомнадзор требует от сервиса Telegram подчиниться российским законам, основатель компании Павел Дуров отказывается , Роскомнадзор грозит блокировкой. Все это телеграм уже проходил в Иране, где мессенджер в шесть с половиной раз популярнее, чем в России. «Медуза» рассказывает, как иранские власти пытаются контролировать распространение информации с помощью мессенджера.

Телеграм в Иране — одно из главных СМИ

В Иране телеграм — самый популярный мессенджер: по данным на апрель 2017 года, его ежемесячная аудитория составляла 40 миллионов человек (население страны — около 80 миллионов). Для сравнения — в России в начале 2017-го база активных пользователей составляла до шести миллионов человек. Телеграм в Иране не просто средство связи, но и важнейшее медиа — на самые популярные каналы подписываются сотни тысяч читателей. В июне 2016-го на мессенджер приходилось 40% всего интернет-трафика. Средний иранец тратит на телеграм больше времени, чем на государственное телевидение — более двух часов в день. В основном люди в телеграме развлекаются, но не только; мессенджер — важный источник новостей и площадка, где жители могут обсуждать и критиковать власть. Главная причина такой популярности телеграма проста — основные мировые соцсети (в том числе Twitter и Facebook) в Иране заблокированы .

Телеграм тоже блокировали, но потом власти выбрали другую стратегию

Осенью 2015 года иранские власти заблокировали телеграм. Это произошло после того, как руководители компании отказались ограничить доступ к некоему «аморальному контенту». Уже через неделю блокировку сняли, но иранские чиновники требовали, чтобы компания перевела на территорию страны свои серверы, но не добились согласия — и все пошло по-прежнему.

Сейчас власти не особенно пытаются воздействовать на владельцев Telegram: вместо этого они пытаются контролировать пользователей мессенджера. В конце 2016 года власти ввели порядок, по которому владельцы каналов с аудиторией в пять тысяч подписчиков и больше, обязаны проходить государственную регистрацию и получать разрешение вести канал — указывать свое имя, домашний адрес и персональный номер. Кроме того, им приходится подключать бота, который, по словам правозащитников, позволяет следить за содержанием канала. Официально этот бот нужен только на время проверки информации, поданной для регистрации.

Иранские власти блокируют каналы и, возможно, читают переписку пользователей

В 2017 году иранские власти рассказали, что заблокировали 16-20 тысяч телеграм-каналов и 173 тысячи образцов противоправного контента. Из-за блокировок Павла Дурова обвиняли в сотрудничестве с тоталитарным режимом, но он объяснил, что никакого специального сотрудничества нет. По его словам, любой пользователь может пожаловаться на нелегальный контент или нарушение авторских прав, не только в Иране. Администрация мессенджера рассматривает такие обращения и принимает решения по каждому случаю — например, порно-каналы и каналы «Исламского государства» последовательно блокируются.

Возможно, иранская киберполиция может читать переписку пользователей. Жители страны входят в телеграм с помощью одноразовых кодов, которые приходят им по СМС. Власти контролируют все телекоммуникационные компании в стране, так что — теоретически — они могут перехватывать сообщения с кодами. Похожая история случалась и в России с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией. Вмешательству властей может помешать двухфакторная аутентификация и «секретные чаты», но ими мало кто пользуются.

В апреле 2017 года Telegram представил сервис голосовой связи, но Иран немедленно его заблокировал — начальник разведки «Корпуса cтражей исламской революции» говорил на встрече с президентом, что этот канал связи невозможно контролировать.

За разговоры в телеграме в Иране можно сесть в тюрьму