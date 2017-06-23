«Время истекает». Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации Telegram и создателю мессенджера Павлу Дурову. Жаров призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации.
«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — пишет Жаров.
Он заметил, что ведомство «каждый день» отправляет запросы в Telegram «по всем доступным адресам», но никакого ответа до сих пор не было. «Выбор за вами», — заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.
Обновление. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал, что Telegram, скорее всего, «едко» ответит Роскомнадзору, после чего сервис придется блокировать. «В итоге ситуация станет еще печальнее», — резюмировал Мариничев.
Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.