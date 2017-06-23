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«Время истекает». Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram

Роскомнадзор
05:36, 23 июня 2017
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации Telegram и создателю мессенджера Павлу Дурову. Жаров призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — пишет Жаров.

Он заметил, что ведомство «каждый день» отправляет запросы в Telegram «по всем доступным адресам», но никакого ответа до сих пор не было. «Выбор за вами», — заканчивает свое письмо глава Роскомнадзора.

Обновление. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал, что Telegram, скорее всего, «едко» ответит Роскомнадзору, после чего сервис придется блокировать. «В итоге ситуация станет еще печальнее», — резюмировал Мариничев.

Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Роскомнадзор
Письмо Жарова появилось вскоре после того, как глава Роскомнадзора пообещал обратиться лично к Дурову для урегулирования ситуации со статусом Telegram.
Официальная регистрация сервиса в России обяжет администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Дуров уже говорил, что на такое мессенджер никогда не согласится.
За отказ зарегистрироваться в установленном порядке в России уже заблокировали мессенджеры Zello и Blackberry.

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