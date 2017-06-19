Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать от Дурова зарегистрировать Telegram в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в ближайшее время обратиться лично к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием зарегистрировать сервис по российским законам. Об этом Жаров объявил 19 июня, заметив, что обратится к Дурову в течение недели.

Сейчас, заметил Жаров, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили».