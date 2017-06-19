Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать от Дурова зарегистрировать Telegram в России

Интерфакс
13:03, 19 июня 2017
Надежный источник

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в ближайшее время обратиться лично к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием зарегистрировать сервис по российским законам. Об этом Жаров объявил 19 июня, заметив, что обратится к Дурову в течение недели.

Сейчас, заметил Жаров, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили».

«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — сказал Жаров.

Интерфакс
В середине мая 2017 года Роскомнадзор, по информации «Ведомостей», отправлял письмо в Telegram с требованием предоставить сведения для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Тогда Дуров никак не прокомментировал обращения Роскомнадзора.
Ранее в России уже были заблокированы мессенджеры Zello и Blackberry, владельцы которых отказались регистрироваться.
Зарегистрированные мессенджеры обязаны будут предоставлять российским властям ключи для расшифровки закодированных сообщений и хранить переписку. Дуров уже заявлял, что не намерен это делать.
В Госдуме также рассматривается законопроект, который запрещает анонимно общаться в зарегистрированных в России мессенджерах. Создатели сервисов должны будут устанавливать личность пользователей по номеру телефона.

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