«Выглядит как саботаж государственных интересов». Павел Дуров ответил Роскомнадзору о блокировке Telegram

Дуров заметил, что блокировка Telegram бессмысленна с точки зрения национальной безопасности России.

На своей странице «ВКонтакте» Дуров напомнил, что «на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger». По словам Дурова, если Telegram заблокируют, то «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные» в WhatsApp и Viber будут храниться в американских облачных сервисах.

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова по поводу регистрации мессенджера в России.

Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров написал открытое письмо Дурову, в котором напомнил, что «время истекает» и Telegram должен зарегистрироваться в России, чтобы не быть заблокированным.

Официальная регистрация мессенджера предполагает, что он должен исполнять обязанности распространителя информации: хранить переписку пользователей и расшифровывать сообщения по запросу спецслужб. Дуров ранее заявлял, что Telegram никому не будет передавать ключи от переписки.