«Выглядит как саботаж государственных интересов». Павел Дуров ответил Роскомнадзору о блокировке Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров ответил на письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова по поводу регистрации мессенджера в России.
На своей странице «ВКонтакте» Дуров напомнил, что «на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger». По словам Дурова, если Telegram заблокируют, то «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные» в WhatsApp и Viber будут храниться в американских облачных сервисах.
Дуров заметил, что блокировка Telegram бессмысленна с точки зрения национальной безопасности России.
Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов.