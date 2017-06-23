Роскомнадзор: Дуров абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство так и не получило ответа от Telegram по поводу регистрации сервиса в России. Так Жаров отреагировал на реплику создателя мессенджера Павла Дурова.
По мнению Жарова, Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».
При этом глава Роскомнадзора согласился, что Telegram сам принимает решение об исполнении или неисполнении российского законодательства.
23 июня Жаров напомнил Дурову, что Telegram длительное время игнорирует запросы российских органов власти по поводу официальной регистрации. «Время истекает», — резюмировал Жаров, говоря о возможной блокировке Telegram.
Дуров отреагировал на это обращение словами о том, что блокировка Telegram «выглядит как некий саботаж государственных интересов».