Роскомнадзор: Дуров абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство так и не получило ответа от Telegram по поводу регистрации сервиса в России. Так Жаров отреагировал на реплику создателя мессенджера Павла Дурова.

По мнению Жарова, Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

При этом глава Роскомнадзора согласился, что Telegram сам принимает решение об исполнении или неисполнении российского законодательства.