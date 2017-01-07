Apple и Google удалили LinkedIn из российских магазинов приложений

Apple и Google по требованию российских властей удалили мобильное приложение LinkedIn из российских магазинов App Store и Google Play.

Apple подтвердила газете The New York Times, что получила такое предписание около месяца назад. От дальнейших комментариев компания отказалась. Google ограничилась заявлением о том, что соблюдает законы стран, где ведет свою деятельность.

LinkedIn сообщила, что блокировка сайта в России распространяется на мобильное приложение.