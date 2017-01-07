Apple и Google удалили LinkedIn из российских магазинов приложений
Apple и Google по требованию российских властей удалили мобильное приложение LinkedIn из российских магазинов App Store и Google Play.
Apple подтвердила газете The New York Times, что получила такое предписание около месяца назад. От дальнейших комментариев компания отказалась. Google ограничилась заявлением о том, что соблюдает законы стран, где ведет свою деятельность.
LinkedIn сообщила, что блокировка сайта в России распространяется на мобильное приложение.
От российского регулятора не удалось получить оперативный комментарий (англ. яз.).
Доступ к сайту социальной сети для деловых контактов LinkedIn был заблокирован в России в середине ноября 2016 года. Такое решение приняли по закону, который обязывает хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории России. Закон действует с 1 сентября 2015 года.
LinkedIn стал первым крупным сайтом, доступ к которому заблокировали по закону о хранении данных на территории России.
Роскомнадзор еще в конце 2015 года заявлял, что Apple и Google «ведут работы по локализации баз данных на территории РФ». Никаких проверок этих компаний на предмет соблюдения закона Роскомнадзор не проводил.
4 января стало известно, что Apple по требованию властей Китая удалила из своего магазина приложение The New York Times.