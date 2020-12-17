Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за «недостаточную фильтрацию» контента

Суд в Москве оштрафовал Google LLC на три миллиона рублей за «повторное правонарушение, связанное с недостаточной фильтрацией» запрещенного в России контента. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мировом суде участка № 422 Таганского района.

Протокол об административном нарушении на Google составил Роскомнадзор.

По данным ведомства, в поисковой выдаче Google есть сайты, заблокированные в России. Речь идет в том числе о сайтах с экстремистским и порнографическим содержанием.

За это Google уже штрафовали на 700 тысяч и на полтора миллиона рублей.

Как писали «Ведомости», Google удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, но не автоматически, а изучив основания, по которым сайт признали запрещенным.