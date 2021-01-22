Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Генпрокуратура, МВД и даже Минпросвещения каким-то образом готовятся или предупреждают граждан, обозначают свою позицию по поводу завтрашнего несогласованного митинга. Мы хотели бы понять, воспринимают ли это в Кремле столь же серьезно, как это делают органы исполнительной власти?

Дмитрий Песков: Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона.

«Коммерсант FM»: А Кремль со своей стороны имеет какую-то позицию по этому поводу?

Дмитрий Песков: Позиция может быть только одна — позиция безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее.

«Коммерсант FM»: Хотели еще спросить по поводу активности в соцсетях. Есть некий флешмоб в том же тиктоке, когда школьники демонстративно снимают портреты Путина со стен в классах. В Кремле какие эмоции вызывают, во-первых, само наличие портретов Путина на стенах школьных классов, а во-вторых, то, что их демонстративно снимают?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что это никак не регламентируется, этот вопрос, наверное, нужно адресовать каждой отдельно взятой школе. Это первое. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно. Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы, приятные и неприятные. Ну знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить. Это не вопрос, наверное, для наших комментариев.

«Коммерсант FM»: А этот флешмоб — он приятный или неприятный?

Дмитрий Песков: Я не буду давать никаких оценок.

«Коммерсант FM»: Учитывая достаточно бурную активность, которая развивается в соцсетях, Кремль воспринимает эти площадки как некую арену политической борьбы?

Дмитрий Песков: Послушайте, площадки, очевидно, используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях. В этом плане, безусловно, абсолютно оправданно звучит предупреждение, например, Роскомнадзора о том, что за подобные действия, естественно, социальные сети могут штрафоваться в соответствии с нашими законами.

«Эхо Москвы»: По поводу акции, которая обещает быть, наверное, чуть более многочисленной, чем последние полгода-год бывали. В чем в Кремле видят причину такого ажиотажа, в соцсетях в частности? Чем недовольны эти люди? Как оценивают в Кремле, в чем причина?

Дмитрий Песков: Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить?!

«Эхо Москвы»: Может быть, есть какие-то действия, которые бы устранили причину недовольства, например? И тогда бы люди были бы меньше мотивированы на то, чтобы выходить.

Дмитрий Песков: Подождите. Давайте не будем, во-первых, ничего преувеличивать. Это первое. Давайте все-таки руководствоваться данными объективными и давайте заранее не будем говорить о каких-то недовольных людях. Есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию. Эта позиция принимается во внимание, она объясняется. А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра.

«Эхо Москвы»: Те данные, которые есть, — это 50 миллионов просмотров видео про так называемый дворец. Хочется понять, насколько Кремль будет продолжать позицию как бы отсутствия разъяснений по этому вопросу или, может быть, все-таки будут какие-то разъяснения для того, чтобы снять те вопросы, которые появляются у зрителей.

Дмитрий Песков: Вы говорите «позиция отсутствия разъяснений». Здесь не нужны никакие разъяснения. Если, наверное, вы помните, что буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности и что какие-то вот эти инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, — это хорошая качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров. Здесь нет никакого отсутствия объяснений.

«Эхо Москвы»: То есть он не пользуется этим объектом, не бывает на этом объекте?

Дмитрий Песков: Нет.

«Эхо Москвы»: Правильно ли я вас понял, что президент никогда не был на территории этого объекта, который показан как якобы дворец Путина?

Дмитрий Песков: Вы знаете, мне неизвестно, что президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю.

«Эхо Москвы»: А кому он принадлежит, понятно ли это?

Дмитрий Песков: Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, — это не так, это вранье.

«Эхо Москвы»: Просто формально строительство этого объекта начиналось при участии управделами президента. Поэтому, может быть, есть какая-то информация, которую можно было бы озвучить вам, чтобы снять какие-то вопросы?

Дмитрий Песков: Я не знаю. Понимаете, дело в том, что управделами президента — это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее и тому подобное. Опять же это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам.

«Эхо Москвы»: Еще уточнение по поводу старших школьников и студентов, наверное, особенно студентов, потому что многим из них угрожают отчислением [за участие в митингах]. Насколько, на взгляд Кремля, это правильная или неправильная практика вузов — угрожать отчислениями, насколько это соответствует или не соответствует соблюдению всех прав учащихся?

Дмитрий Песков: Участие студентов в тех или иных акциях — это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений. У каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования.

УНИАН: Можно уточнить, указание от Кремля по поводу действий правоохранителей завтра — оно каким-то образом прорабатывалось? Ведь очевидно, люди все-таки выйдут.

Дмитрий Песков: Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим и законодательство относительно того, как проводятся акции, как эти акции заранее согласуются и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители — есть указания, нет указания — действуют в соответствии со своими служебными инструкциями.