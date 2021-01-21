Полиция четыре часа опрашивала школьника из-за замены портрета Путина на фото Навального. Теперь МВД ищут авторов тиктоков с сорванными шевронами полиции

МВД России ответило на протестные тиктоки, появившиеся после . В подмосковной Балашихе, как сообщает «ОВД-Инфо», представители МВД около четырех часов опрашивали ученика 9 класса школы № 23 из-за того, что в школе кто-то поменял портрет президента РФ Владимира Путина на портрет Алексея Навального.

Ранее в тиктоке появилось несколько видео, где портрет Путина или снимают, или меняют на портрет Навального — однако неизвестно, был ли один из них записан в Балашихе. В сообщении «ОВД-Инфо» также не сказано, что школьника опрашивали именно из-за публикации видео.

Отец школьника Сергей (фамилия не приводится) рассказал, что его сына сняли с уроков, а классный руководитель написала его жене, что портрет заменил именно их сын. Когда это случилось, он не уточнил. Школьника опрашивали без родителей, при опросе присутствовали директор школы, социальный работник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних, а также некий сотрудник МВД (девятикласснику он представился сотрудником Центра по борьбе с экстремизмом, а спустя время его отцу Сергею — сотрудником уголовного розыска).

Школьник смог связаться с отцом после того, как ему вернули телефон (кто его отбирал, не уточняется). Во время разговора присутствовавший силовик попросил телефон ученика и переговорил с его отцом, в частности, он спросил, за Навального ли Сергей. После этого школьника еще некоторое время продержал сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних, затем ему вручили повестку с вызовом для опроса в присутствии родителей.

Также полиция начала искать авторов тиктоков, где люди в форме полиции под музыку срывают погоны и шевроны. В МВД заявили, что эти записи «фейковые и постановочные», а участники роликов не служат в органах внутренних дел. «Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности», — заявили представители полиции. ТАСС уточняет, что один из участников съемок записал видеообращение, где заявил, что форма и шевроны ненастоящие, он купил их в «магазине приколов», а сам ролик записан в шутку. Как ранее выяснила «Медуза», молодые люди в форме полиции из двух популярных видео сейчас не работают в МВД.