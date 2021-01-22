Суд отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под административный арест на 9 суток

Савеловский суд Москвы отправил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш под административный арест на девять суток из-за призывов участвовать в несогласованной акции протеста 23 января.

По словам Ярмыш, судья удалилась в совещательную комнату уже спустя четыре минуты и 50 секунд после начала рассмотрения дела. На подготовку решения у судьи ушло около получаса.

Ярмыш задержали вечером 21 января, она провела ночь в ОВД в камере для административно задержанных.

21 января в Москве и других городах России начали задерживать соратников Алексея Навального. Задержания проходят в преддверии акций протеста с требованием освободить Навального, которые намечены на 23 января.

Во Владивостоке координатора местного штаба Екатерину Ведеркину 22 января арестовали на трое суток за призывы к незаконной акции.

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