В Татарстане возбудили уголовное дело из-за «призывов к массовым беспорядкам» 23 января

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как в соцсетях опубликовали «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года».

По данным СК, человек, разместивший эти сведения, «снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». О чем идет речь, в ведомстве не уточнили.

Дело возбудили по статье о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК России), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Это первое известное уголовное дело, возбужденное из-за протестных акций, намеченных на 23 января. В этот день в разных городах России пройдут несанкционированные митинги с требованием освободить политика Алексея Навального.