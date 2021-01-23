Еще одна компания, работавшая во «дворце Путина», назвала его «резиденцией президента РФ»

Краснодарская компания «Оптима комплект строй» сообщила на своем сайте, что выполняла работы в «резиденции Президента РФ» в поселке Прасковеевка — в этом месте, по данным и ряда СМИ, находится стоимостью 100 миллиардов рублей. Внимание на это обратила «Новая газета».

Компания сообщила об этом на своем сайте в документе со списком всех объектов, на которых работала. Документ можно было скачать на этой странице при нажатии на слова «Посмотреть все объекты списком», но после того, как на него обратили внимание СМИ, файл удалили. Документ можно скачать по ссылке, сохранившейся в веб-архиве.

В документе, в 71-м пункте, сказано, что в 2009 году компания по заказу «Спецстроя России» занималась в резиденции «устройством каучукового покрытия Regupol» на площади 170 квадратных метров.

22 января «Открытые медиа» обнаружили на сайте московской компании «Аэрокомплекс» информацию о том, что ее сотрудники устанавливали оборудование «на вертолетных площадках резиденций президента РФ „Бочаров ручей“, „Ново-Огарево“, „Прасковеевка“». После публикаций СМИ с сайта компании убрали упоминание «Прасковеевки».