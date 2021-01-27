Кремль не испытывал «ни малейшего интереса» к расследованию о дворце Путина, но теперь комментирует его каждый день Максимально короткий пересказ официальной версии. С минимальным фактчеком

Не испытываем ни малейшего желания заинтересовываться этим «расследованием». Но, если что, это старая пластинка: много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике. Это все абсолютно голословные утверждения, чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет. И, кстати, в этом «чудесном материале» указаны номера счетов с просьбой перечислять его авторам деньги — так мы предупреждаем всех граждан: подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам. И еще, кстати, это все информационная атака на президента. И, да, забыли сказать: мы листали видеоподборки — ничего из того, что там указано в качестве собственности Путина, ни ему, ни его не принадлежит и никогда не принадлежало. А изображения там — монтаж. И вообще, скучно, девочки! Но, кстати, этот большой объект хорошо известен в Геленджике, очевидно, он принадлежит предпринимателям, хотя у нас нет никакого права разглашать имена его владельцев. И, кстати, пограничную зону там сделали еще в 2007 году, а лодкам там ходить . А бесполетную зону, если кому правда интересно, там сделали из-за возросшей разведывательной активности сопредельных государств, в том числе из блока НАТО. А Федеральная служба охраны (ФСО) там, кстати, , так и знайте.

Источники: Интерфакс (1, 2, 3), Kremlin.ru, РБК (1,2,3)

О дворце под Геленджиком

ФБК опубликовал огромное расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Вот главное из двухчасового фильма о строительстве ценой в 100 миллиардов

О дворце под Геленджиком

ФБК опубликовал огромное расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Вот главное из двухчасового фильма о строительстве ценой в 100 миллиардов

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Пересказал Дмитрий Карцев Фото в анонсе: Алексей Навальный / YouTube