«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ

В Санкт-Петербурге на Сенной площади полиция применила газ. Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных, сообщает «Фонтанка».

Помимо этого, при задержаниях полицейские используют электрошокеры.

Корреспондент «Медузы» сообщает, что на Сенной площади силовики очень жестко избивают собравшихся дубинками.

В Санкт-Петербурге протестующие прошли маршем от Театра юного зрителя до Сенной площади, некоторые из них шли по проезжей части. После этого толпа направилась в сторону Невского проспекта.

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