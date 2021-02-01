«Агора»: в связи с протестами 23 и 31 января в России возбудили 40 уголовных дел

По итогам акций 23 и 31 января в 18 регионах России возбудили 40 уголовных дел. Об этом заявил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В частности, после акции 31 января в Казани возбудили дело о вандализме из-за разбитого за время митинга стеклянного ограждения; в Петербурге — о применении насилия к бойцу ОМОНа, которого протестующий якобы дважды ударил кулаком; в Москве — о приведении в негодность транспорта и дорог, по этому делу допрашивают задержанных политиков Андрея Пивоварова и Илью Яшина.

После акции 23 января СК сообщал о возбуждении более чем 20 уголовных дел. РБК со ссылкой на данные СК, МВД и судов писал, что заведено в общей сложности 28 дел.

После акции 31 января силовые ведомства пока не отчитывались о количестве возбужденных уголовных дел.

23 и 31 января в России прошли акции за освобождение из-под стражи политика Алексея Навального. По данным проекта помощи задержанным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января задержали более четырех тысяч человек, на акциях 31 января — более пяти тысяч человек. Также на акции 31 января полицейские применяли электрошокеры и слезоточивый газ.