«Открытая Россия»: в Москве возбудили новое дело о нарушении санитарных правил на митингах

Обновлено. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела по итогам акций 31 января в Москве — о приведении в негодность транспорта и дорог (статья 267 УК). По нему в частности допрашивают задержанных политиков Андрея Пивоварова и Илью Яшина.

Новое уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статье 236 УК) возбуждено по итогам акции протеста 31 января в Москве. Копию постановления опубликовала в своем телеграм-канале «Открытая Россия».

Она также обнародовала опросник, по которому допрашивают в ОВД района Перово задержанных на сегодняшних митингах. Вопросы связаны с аналогичным уголовным делом, возбужденным 23 января.

По итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве среди прочего было возбуждено дело о нарушении карантина. Власти объявили, что на митинге на Пушкинской площади присутствовали 19 человек, зараженных ковидом.

Подозреваемыми по делу проходят продюсер «Навальный Live» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, брат Навального Олег Навальный, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и участница Pussy Riot Мария Алехина. Все они находятся под домашним арестом.

Статья 236 УК, часть 1, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Митинги 31 января

Акции за Навального 31 января. Хроника Полиция весь день била протестующих (и применяла электрошокеры). Новый рекорд задержаний: 4,5 тысячи

Митинги 31 января

Акции за Навального 31 января. Хроника Полиция весь день била протестующих (и применяла электрошокеры). Новый рекорд задержаний: 4,5 тысячи