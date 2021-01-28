По делу о нарушении карантина на митинге в Москве задержали первых подозреваемых: Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину и Анастасию Васильеву. Главное

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

После обысков 27 января следователи задержали юриста Любовь Соболь, брата политика Алексея Навального Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Они проходят подозреваемыми по . Их задержали на 48 часов и доставили в изолятор временного содержания. По мнению главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, Олега Навального, которого ранее судили по , пытаются сделать «заложником» — перед тем, как освободить его брата из «Матросской тишины». Как отметил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм «невозможно задержание» для тех, кого впервые привлекают к уголовной ответственности.

Больше про день обысков В Москве полиция устроила обыски в квартирах Алексея Навального и его брата Олега, а также в офисе ФБК и студии «Навальный Live». Главное

Следователи также задержали на 48 часов главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву. «ОВД-Инфо» пишет, что Васильеву, вероятно, увезли в изолятор на Петровке. Ее адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что Васильева проходит по делу о нарушении карантина как подозреваемая (еще ночью она была в статусе свидетеля). Перед этим у главы «Альянса врачей» провели обыск — когда ей читали условия обыска, она играла на фортепиано. Перед задержанием следователь, приехавшая к Васильевой, позвонила ее адвокату, перепутав его со своим начальством. Джулай рассказал, что «дал указание сниматься и ехать на базу» (вот запись беседы). В итоге следователь и полиция, судя по всему, уехали, но вернулись назад около трех часов ночи 28 января и, как заявила Васильева, «почти взломали дверь» в ее квартиру.

Также следователи задержали помощника Алексея Навального Илью Пахомова, который находился у квартиры политика. Пахомову вменяют административное правонарушение — неповиновение полицейскому во время встречи Навального в аэропорту 17 января. Как отметил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, на Пахомова составили административный протокол «за то, что сидел в кафе аэропорта и ждал Алексея». Пахомова оставили в ОВД «Внуково» до суда, намеченного на 28 января. Аналогичный административный протокол составили на координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, который сейчас сидит в спецприемнике. 17 января Гресько приезжал во Внуково, чтобы встретить сына.

Всего 27 января следователи провели как минимум 18 обысков, сообщает «Медиазона». В частности, обыски прошли в квартирах Алексея и Юлии Навальных, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, муниципального депутата Люси Штейн, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (ее вывезли на обыск из спецприемника), а также в квартире главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, где живет его мать. Кроме того, следователи приходили к родителям ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, но им не открыли дверь. Обыски прошли и в студии ютьюб-проекта «Навальный Live». Следственные действия проводили примерно с 15:50 27 января до 3:00 28 января — поздней ночью обыск закончился у члена федерального совета Либертарианской партии России Игоря Ефремова.

Вероятно, следователи могут продолжить обыски. С 25 по 27 января, как сообщало издание «МБХ медиа», московские суды общей юрисдикции вынесли 28 постановлений об обысках и выемках в жилых помещениях. Кроме того, адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин опубликовал копию допроса Любови Соболь, в ходе которого следователь перечислил имена и фамилии 37 человек — Бадамшин назвал этих людей «группой риска». В список, в частности, попали драматург и режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский, художник и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, музыкальный критик Артемий Троицкий.

28 января Московский областной суд рассмотрит апелляцию на решение . Заседание намечено на 14 часов. Навальный просил, чтобы ему позволили лично участвовать в рассмотрении жалобы.

Александр Бакланов