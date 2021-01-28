По делу о нарушении карантина на митинге в Москве задержали первых подозреваемых: Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину и Анастасию Васильеву. Главное
После обысков 27 января следователи задержали юриста ФБК Любовь Соболь, брата политика Алексея Навального Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Их задержали на 48 часов и доставили в изолятор временного содержания. По мнению главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, Олега Навального, которого ранее судили по делу «Ив Роше», пытаются сделать «заложником» — перед тем, как освободить его брата из «Матросской тишины». Как отметил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм «невозможно задержание» для тех, кого впервые привлекают к уголовной ответственности.
Следователи также задержали на 48 часов главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву. «ОВД-Инфо» пишет, что Васильеву, вероятно, увезли в изолятор на Петровке. Ее адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что Васильева проходит по делу о нарушении карантина как подозреваемая (еще ночью она была в статусе свидетеля). Перед этим у главы «Альянса врачей» провели обыск — когда ей читали условия обыска, она играла на фортепиано. Перед задержанием следователь, приехавшая к Васильевой, позвонила ее адвокату, перепутав его со своим начальством. Джулай рассказал, что «дал указание сниматься и ехать на базу» (вот запись беседы). В итоге следователь и полиция, судя по всему, уехали, но вернулись назад около трех часов ночи 28 января и, как заявила Васильева, «почти взломали дверь» в ее квартиру.
Также следователи задержали помощника Алексея Навального Илью Пахомова, который находился у квартиры политика. Пахомову вменяют административное правонарушение — неповиновение полицейскому во время встречи Навального в аэропорту 17 января. Как отметил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, на Пахомова составили административный протокол «за то, что сидел в кафе аэропорта и ждал Алексея». Пахомова оставили в ОВД «Внуково» до суда, намеченного на 28 января. Аналогичный административный протокол составили на координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, который сейчас сидит в спецприемнике. 17 января Гресько приезжал во Внуково, чтобы встретить сына.
Всего 27 января следователи провели как минимум 18 обысков, сообщает «Медиазона». В частности, обыски прошли в квартирах Алексея и Юлии Навальных, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, муниципального депутата Люси Штейн, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (ее вывезли на обыск из спецприемника), а также в квартире главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, где живет его мать. Кроме того, следователи приходили к родителям ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, но им не открыли дверь. Обыски прошли и в студии ютьюб-проекта «Навальный Live». Следственные действия проводили примерно с 15:50 27 января до 3:00 28 января — поздней ночью обыск закончился у члена федерального совета Либертарианской партии России Игоря Ефремова.
Вероятно, следователи могут продолжить обыски. С 25 по 27 января, как сообщало издание «МБХ медиа», московские суды общей юрисдикции вынесли 28 постановлений об обысках и выемках в жилых помещениях. Кроме того, адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин опубликовал копию допроса Любови Соболь, в ходе которого следователь перечислил имена и фамилии 37 человек — Бадамшин назвал этих людей «группой риска». В список, в частности, попали драматург и режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский, художник и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, музыкальный критик Артемий Троицкий.
28 января Московский областной суд рассмотрит апелляцию на решение заключить под стражу Алексея Навального. Заседание намечено на 14 часов. Навальный просил, чтобы ему позволили лично участвовать в рассмотрении жалобы.