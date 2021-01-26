Апелляцию на решение суда отправить Навального в СИЗО рассмотрят 28 января

Московский областной суд 28 января рассмотрит апелляцию на решение заключить под стражу Алексея Навального. Об этом сообщила «Медузе» адвокат Ольга Михайлова. Заседание намечено на 14:00. Навальный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

При этом в пресс-службе Мособлсуда сообщили «МБХ медиа», что у них нет информации о том, что заседание по апелляции уже назначено.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в твиттере отметил, что рассмотрение апелляции было назначено «совершенно внезапно».

Алексей Навальный был задержан 17 января после того, как вернулся из Берлина, где он проходил лечение после отравления, в Москву. ФСИН обвинила политика в нарушении обязательств условно осужденного . 18 января Химкинский городской суд на 30 суток продлил срок задержания Навального. Заседание суда проходило в отделении полиции, что прокуратура не сочла нарушением.

2 февраля должно состояться заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Соратники Навального собрались провести в этот день акцию протеста у здания суда, также митинги в поддержку политика намечены на 31 января.

23 января в разных городах России прошли акции с требованием освободить Навального, которые сопровождались рекордными массовыми задержаниями.