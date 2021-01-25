«Не свидетельствует об умалении независимости суда». Прокуратура Химок не увидела нарушений в том, что Навального судили в отделе полиции

Постановление Химкинского городского суда о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток было вынесено законно. Об этом говорится в ответе прокуратуры Химок, куда на решение суда пожаловалась защита Навального. Ответ выложил в твиттере адвокат Вадим Кобзев.

Прокуратура заявила, в частности, что проведение судебного заседания в отделе полиции Химок «не свидетельствует об умалении независимости суда».

Принятие судом решений, не соответствующих позиции стороны защиты, не может свидетельствовать о каком-либо предпочтении со стороны суда , нарушении принципа равенства сторон и подрыве независимости правосудия.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». Его задержали в аэропорту Шереметьево и отправили в отдел полиции Химок, поскольку ФСИН обвинила политика в нарушении обязательств условно осужденного по .

18 января Химкинский городской суд на 30 суток продлил срок задержания Навального. Заседание суда прошло в отделе полиции Химок. Адвоката политика Ольгу Михайлову уведомили о заседании за несколько минут до его начала. Защита обжаловала заключение Навального под стражу. Самого политика после суда перевезли в СИЗО «Матросская тишина».

23 января по всей России прошли акции в поддержку Навального. По оценке проекта помощи задержанным «ОВД-Инфо», митинги завершились рекордными задержаниями — в 125 городах были задержаны около 3700 человек. Также было возбуждено не менее 15 уголовных дел.