Защита обжаловала заключение Навального под стражу

Защита Алексея Навального обжаловала заключение политика под стражу на 30 суток по решению Химкинского городского суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Жалобу подали в Мособлсуд.
Навальный находится в изоляторе 99/1 на территории московского СИЗО «Матросская тишина». Его задержали 17 января 2021 года сразу после возвращения из Берлина.
Химкинский суд провел выездное заседание в отделе полиции, куда Навального доставили из аэропорта.
В жалобе защита политика говорит о незаконности выездного заседания, а также о том, что целью суда было не правосудие, а исключение Навального из политической жизни. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Ольга Михайлова.
Задержание и заключение Навального под стражу связано с требованием ФСИН заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По мнению ведомства, политик уклоняется от исполнения обязанностей условно осужденного. Заседание суда по заявлению службы назначено на 2 февраля.