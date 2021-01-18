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Почему Навального судили в отделе полиции? Есть две версии
13:39, 18 января 2021
Источник: Meduza
18 января в отделе полиции в Химках
прошло
выездное заседание суда об избрании меры пресечения Алексею Навальному, которого задержали накануне после его возвращения в Россию из Германии. Его
арестовали
на 30 суток. В Химкинском городском суде
сообщили
, что решили провести заседание в ОВД, чтобы на нем присутствовали журналисты: в сам суд их бы не пустили из-за антиковидных ограничений. В ГУ МВД по Московской области в свою очередь
заявили
, что выездное заседание провели в полиции, поскольку у Навального при прибытии в Россию «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». При этом, согласно требованию Роспотребнадзора (
.pdf
), у россиян, прилетающих в РФ, не должно быть теста на коронавирус — они должны его сделать в течение трех дней после прибытия и загрузить результаты на сайт «Госуслуг».
Фото в анонсе: Кира Ярмыш / AP / Scanpix / LETA
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