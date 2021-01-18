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Почему Навального судили в отделе полиции? Есть две версии

Источник: Meduza
18 января в отделе полиции в Химках <a href="https://meduza.io/feature/2021/01/18/navalnogo-sudyat-pryamo-v-otdele-politsii-k-nemu-vsyu-noch-ne-puskali-advokatov" target="_blank">прошло</a> выездное заседание суда об избрании меры пресечения Алексею Навальному, которого задержали накануне после его возвращения в Россию из Германии. Его <a href="https://meduza.io/news/2021/01/18/sud-v-otdele-politsii-v-himkah-arestoval-alekseya-navalnogo" target="_blank">арестовали</a> на 30 суток. В Химкинском городском суде <a href="https://mbk-news.appspot.com/news/sud-takoi-sud/" target="_blank">сообщили</a>, что решили провести заседание в ОВД, чтобы на нем присутствовали журналисты: в сам суд их бы не пустили из-за антиковидных ограничений. В ГУ МВД по Московской области в свою очередь <a href="https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22633222/" target="_blank">заявили</a>, что выездное заседание провели в полиции, поскольку у Навального при прибытии в Россию «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». При этом, согласно требованию Роспотребнадзора (<a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/postanovlenie_22.pdf" target="_blank">.pdf</a>), у россиян, прилетающих в РФ, не должно быть теста на коронавирус — они должны его сделать в течение трех дней после прибытия и загрузить результаты на сайт «Госуслуг».
18 января в отделе полиции в Химках прошло выездное заседание суда об избрании меры пресечения Алексею Навальному, которого задержали накануне после его возвращения в Россию из Германии. Его арестовали на 30 суток. В Химкинском городском суде сообщили, что решили провести заседание в ОВД, чтобы на нем присутствовали журналисты: в сам суд их бы не пустили из-за антиковидных ограничений. В ГУ МВД по Московской области в свою очередь заявили, что выездное заседание провели в полиции, поскольку у Навального при прибытии в Россию «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». При этом, согласно требованию Роспотребнадзора (.pdf), у россиян, прилетающих в РФ, не должно быть теста на коронавирус — они должны его сделать в течение трех дней после прибытия и загрузить результаты на сайт «Госуслуг».

Фото в анонсе: Кира Ярмыш / AP / Scanpix / LETA