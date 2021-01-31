На акциях в поддержку Навального задержали 5000 человек. Такого не было никогда

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали больше пяти тысяч человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо», следить за ними в режиме реального времени можно также на интерактивной карте задержаний «Медузы».

Это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений «ОВД-Инфо» (организация создана в декабре 2011 года).

Больше всего задержанных в Москве — по последним данным, их 1599 человек. В Санкт-Петербурге — 1116 человек, в Красноярске — 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (180), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).