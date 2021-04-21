Митинги «Свободу Навальному!» по всей России. Главное На акциях задержали более тысячи человек

Акция в поддержку Навального в Новосибирске, 21 апреля 2020 года Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

По всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Самым многочисленным стал московский митинг, к которому присоединились в том числе рэперы Оксимирон, Фейс, Влади, Noize MC и родственники Навального — мать Людмила, жена Юлия и брат Олег.

Полиция оценила число участников акции в Москве в шесть тысяч человек, в Петербурге — в 4,5 тысячи. Соратники Навального призвали умножать эту оценку на 10. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на неназванных экспертов сообщил, что в столице на акцию вышли 10-15 тысяч человек, в Петербурге — семь-девять тысяч человек. По подсчетам «Открытых медиа», в Москве протестовали не менее 25 тысяч человек.

По данным властей и журналистов, в регионах России больше всего людей вышли на акции в Екатеринбурге (около пяти тысяч человек), Новосибирске и Омске (около трех тысяч человек) и Челябинске (около двух тысяч человек).

Как прошли акции в регионах России Митинги «Свободу Навальному!» прошли по всей России. Вот как это было в регионах страны. Видео

В связи с акциями задержали больше тысячи человек, сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — более 350 человек. В Москве задержаны 20 человек, там полиция в основном не препятствовала протестующим. В Петербурге при задержаниях применяли электрошокеры, в Волгограде — слезоточивый газ. В день акций были задержаны Любовь Соболь и Кира Ярмыш. Соболь обвинили в призывах к митингу во время эфира на «Эхе Москвы» (ее отпустили из полиции до суда), Ярмыш — в организации митинга через интернет (ее арестовали на 10 суток). При этом Ярмыш не пользуется интернетом, поскольку уже более двух месяцев находится под домашним арестом.

Перед митингами полиция пришла к активистам и журналистам по всей России. Обыски и задержания координаторов штабов Навального прошли в Иркутске, Екатеринбурге, Кургане, Казани и других городах. В Петербурге полицейские провели обыск у одного из авторов телеграм-канала «Ротонда», корреспондента «Фонтанки» Ксении Клочковой. В центре Москвы и Петербурга накануне акции расставили ограждения. В других городах власти также перекрыли главные улицы под разными предлогами. Например, в Костроме это объяснили обработкой центральных скверов и площадей от клещей.

Уже во время акции кто-то обесточил зарубежную студию «Навальный Live», прервав стрим о протестах.

Соратники Навального объявили акцию в его поддержку 18 апреля. Это произошло через два дня после того, как лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов, а прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими связанные с политиком организации — , и общественное движение «Штабы Навального». Изначально команда Навального хотела объявить митинг, когда на него соберется 500 тысяч желающих, но после известий об ухудшении здоровья политика и иске прокуратуры решила провести акцию срочно.

Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии № 2 в Покрове. Он требует допустить к нему приглашенных врачей из-за болей в спине и онемения рук и ног. По словам лечащих врачей политика, показатели его анализов говорят о том, что у него могут развиться почечная недостаточность и тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы. Во ФСИН утверждают, что Навальный в удовлетворительном состоянии. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что его посетили четыре врача не из системы ФСИН и не выразили «серьезных опасений» из-за состояния его здоровья.

Сотни человек потребовали допустить врачей к Навальному или присоединились к его голодовке. Западные деятели культуры — в том числе нобелевские лауреаты и звезды Голливуда — обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину и призвали его предоставить Навальному адекватную медицинскую помощь. Аналогичное открытое письмо обнародовали российские благотворители. Десятки человек присоединились к голодовке Навального. Среди них — режиссер-документалист Виктор Косаковский и ученый-биолог Николай Формозов. Режиссер Андрей Звягинцев назвал Навального «человеком, который сейчас за всех нас горит в этом пламени».

Ольга Корелина