День солидарности с Алексеем Навальным. Онлайн «Медузы» К активистам и журналистам уже пришла полиция. Начались первые задержания

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К активистам и журналистам уже пришла полиция. Начались первые задержания

Что: Акции солидарности с Алексеем Навальным, который с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему гражданского врача и оказать необходимую медицинскую помощь.

Где: Соратники Навального объявили, что акции пройдут в большинстве крупных городов России, включая Санкт-Петербург и Москву.

Когда: Акция не согласована. Указание времени и места ее проведения может быть расценено как призыв к участию. Однако мэрия Москвы, например, сообщая об отказе в согласовании акции, подробно рассказала, где и когда запрещено собраться.

Где следить помимо этого онлайна: Прямой эфир «Дождя», инстаграм «Медузы».

Чего ждем: Предыдущие акции в поддержку Навального, проходившие в этом году, сопровождались массовыми задержаниями. Были возбуждены уголовные дела — о нападении на полицейских и о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. «Медуза» и «ОВД-Инфо» собирают карту задержанных.