День солидарности с Алексеем Навальным. Онлайн «Медузы» К активистам и журналистам уже пришла полиция. Начались первые задержания
Что: Акции солидарности с Алексеем Навальным, который с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему гражданского врача и оказать необходимую медицинскую помощь.
Где: Соратники Навального объявили, что акции пройдут в большинстве крупных городов России, включая Санкт-Петербург и Москву.
Когда: Акция не согласована. Указание времени и места ее проведения может быть расценено как призыв к участию. Однако мэрия Москвы, например, сообщая об отказе в согласовании акции, подробно рассказала, где и когда запрещено собраться.
Где следить помимо этого онлайна: Прямой эфир «Дождя», инстаграм «Медузы».
Чего ждем: Предыдущие акции в поддержку Навального, проходившие в этом году, сопровождались массовыми задержаниями. Были возбуждены уголовные дела — о нападении на полицейских и о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. «Медуза» и «ОВД-Инфо» собирают карту задержанных.
Хабаровск
Что послушать о митингах и акциях протеста в России
Депутат красноярского городского совета Константин Сенченко написал в фейсбуке, что «в администрацию города нагнали космонавтов», имея в виду сотрудников ОМОНа. Его самого попросили быстро покинуть здание.
Илья Яшин пишет в твиттере, что обнаружил за собой слежку.
Сиэтл
Акция солидарности с Навальным в Сиэтле прошла накануне. Сейчас в Сиэтле раннее утро.
Новый пост Юлии Навальной в инстаграме
«Не только символ надежды, но и лучший папа и муж. Мы очень скучаем. Возвращайся скорее»
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которую еще вчера окружили металлическими ограждениями, провели репетицию военного парада с оркестром.
В Улан-Удэ задержан местный кинорежиссер Артем Бурлов. «Меня задержали в подземной парковке люди в масках, в штатском, не представились, отбирают телефон», — сообщил «Тайге.Инфо» Бурлов.
Австралия
Протестующие собрались возле генерального консульства России в Сиднее. Фото: Илья Фомин
На пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета.
При этом Ярмыш уже 2,5 месяца «сидит без интернета под домашним арестом», сообщается в ее твиттере.
Твиттер пресс-секретаря Навального с 1 февраля, когда ее поместили под домашний арест, ведет ее команда.
Хабаровск
Из-за замедления твиттера, чтобы полностью посмотреть видео, придется пройти по ссылке.
В Нижнем Новгороде задержали академика, замдиректора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова. Предположительно, за посты в поддержку Навального.
Владивосток
По оценкам VL.Ru в шествии в центре Владивостока приняли участие от 500 до 1000 человек.
Протестующие кричат: «Россия будет счастливой», «Навальному свободу», «Свободу политзаключенным», «Свободу Сергею Фургалу», «Мы за мир!», а также «Вставай, города! С нашей Родиной беда!».
«Автозаки и ОМОН где-то потерялись», пишет VL.Ru в своей трансляции.
Владивосток
Путин закончил выступление. Комментарии к нему, в том числе такие
В России продолжаются акции в поддержку Навального. За происходящим в Сибири можно следить в онлайне «Тайги.Инфо».
Еще одна цитата из послания Путина
«Организаторы любых провокаций против нашей безопасности пожалеют о содеянном так, как никогда не жалели»
Путин переходит к отчету о новейших ракетных комплексах и прочих вооружениях.
«Россия, — говорит Путин, — ведет себя скромно и сдержанно». Хотя ее все «цепляют», а «вокруг крутятся всякие мелкие Табаки как вокруг Шерхан». «Великий писатель — Киплинг», — говорит Путин в послании Федеральному Собранию
«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким», — говорит он.
В послании Путина тем временем началось интересное. Он говорит про планы убийства Лукашенко и госпереворота. «Готовилась блокада Минска, полное отключение всей энергосистемы Беларуси, подготовка к массированной кибератаке».
На Западе, говорит Путин, «никто не думает о судьбе Беларуси, как не думали и о судьбе Украины».
Еще к одному журналисту — Никите Гирину, писавшему для «Новой газеты», с утра приходила полиция (причины снова неизвестны). Гирин не открыл дверь.
Штаб Навального в Уфе сообщил о задержании волонтера Ольги Комлевой. «До этого больше пяти часов возле ее дома стоял серебряный мерседес с неизвестным мужчиной». Куда везут Комлеву — неизвестно, сообщает штаб в твиттере.
В Самаре в день акции протеста полиция пришла с обыском в штаб Навального. Сотрудников в штабе в этот момент не было.
Задержан политик Владимир Рыжков, его подозревают в организации митинга, сообщил в твиттере главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.