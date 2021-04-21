Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек
Источник: РИА Новости
В акции в поддержку политика Алексея Навального в центре Москвы принимают участие шесть тысяч человек. Такую оценку приводит МВД.
Основные группы протестующих идут по Тверской улице, Рождественке, Кузнецкому мосту и близлежащим переулкам. Пока массовых задержаний полиция не предпринимает.
Число участников акции в Санкт-Петербурге в местной полиции оценили в 4,5 тысячи человек. Там собравшихся массово задерживают на подходах к Сенной площади.
«Это просто смех», — прокомментировал оценку глава штабов Навального Леонид Волков в стриме. Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, предложил умножить эту оценку на десять.