Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек

В акции в поддержку политика Алексея Навального в центре Москвы принимают участие шесть тысяч человек. Такую оценку приводит МВД.

Основные группы протестующих идут по Тверской улице, Рождественке, Кузнецкому мосту и близлежащим переулкам. Пока массовых задержаний полиция не предпринимает.

Число участников акции в Санкт-Петербурге в местной полиции оценили в 4,5 тысячи человек. Там собравшихся массово задерживают на подходах к Сенной площади.

«Это просто смех», — прокомментировал оценку глава штабов Навального Леонид Волков в стриме. Директор Иван Жданов, в свою очередь, предложил умножить эту оценку на десять.

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