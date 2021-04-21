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Митинги «Свободу Навальному!» прошли по всей России. Вот как это было в регионах страны. Видео
2 минуты
16:37, 21 апреля 2021
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Он с 31 марта
держит
голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенных врачей из-за болей в спине и онемения рук и ног. 16 апреля прокуратура
потребовала
признать экстремистскими организации, связанные с Навальным. После этого соратники политика объявили о всероссийской акции в его поддержку. В разных городах в регионах страны на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.
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