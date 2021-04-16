Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иски о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией ( ), и штабов Алексея Навального «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».

Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В прокуратуре утверждают, что упомянутые фонды и штабы Навального «осуществляют деятельность иностранных и международных организаций на территории РФ, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной».

Директор ФБК Иван Жданов, комментируя иски прокуратуры, написал в твиттере: «Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком. Мы не сдаемся».