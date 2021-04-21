В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш

Обновление. Московские полицейские также задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш. На нее оформили протокол об организации митинга с помощью интернета, хотя она уже более двух месяцев находится под домашним арестом и не имеет доступа к сети.

Юрист и продюсер ютьюб-проекта «Навальный Live» Любовь Соболь задержана утром 21 апреля в Москве.

Как сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин, полицейские вывели ее из такси у метро «Автозаводская» и увезли в ОВД по Донскому району. По его словам, полицейские устроили план «Перехват», чтобы задержать Соболь. С чем связано ее задержание, пока неизвестно.

Соболь задержали перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального. Ранее 20 и 21 апреля полицейские в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге, провели обыски и задержания у активистов и журналистов.

Сторонники Алексея Навального объявили акцию в поддержку политика, который с 31 марта голодает в колонии. Политик добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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