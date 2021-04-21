По всей России полиция пришла к активистам и журналистам перед митингами в поддержку Навального

Утром 21 апреля в разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

В Москве в 6:30 утра полицейский пришел по адресу регистрации внештатного корреспондента «Медузы» Александра Горохова, чтобы провести с ним «профилактическую беседу». Он не застал журналиста дома.

В Петербурге пришли с обыском к одному из авторов телеграм-канала «Ротонда», корреспонденту «Фонтанки» Ксении Клочковой. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, к нескольким волонтерам и активистам пришли с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, возбужденного после зимних митингов в поддержку Навального. Всего обыски в Петербурге по состоянию на 8:17 утра провели у шести активистов, сообщила «Апология протеста». В частности, как уточняет «ОВД-Инфо», их провели у координаторов движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина.

В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину. По данным СМИ и правозащитников, задержания активистов также провели в Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске.

Сторонники Навального объявили общероссийскую акцию в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Навальный добивается, чтобы к нему допустили независимого врача. Несколько недель он жалуется на боли в спине и ногах. ФСИН не выполняет требование Навального, утверждая, что тот находится в удовлетворительном состоянии.

В поддержку Алексея Навального выступили многие западные деятели культуры и спорта, в том числе режиссер Джей Джей Абрамс, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, актер Бенедикт Камбербэтч. Также Навального поддержали благотворительные организации, призвавшие руководство России оказать ему экстренную медицинскую помощь.

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