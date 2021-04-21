Киру Ярмыш арестовали на 10 суток. Ее обвинили в организации митинга с помощью интернета — хотя у нее нет интернета
Пресс-секретарю политика Алексея Навального Кире Ярмыш назначили 10 суток ареста. Сообщение об этом появилось в твиттере Ярмыш.
Днем 21 апреля Ярмыш задержали и оформили на нее протокол об организации митинга с помощью интернета.
При этом Ярмыш уже более двух месяцев находится под домашним арестом по «санитарному делу» и не имеет доступа к интернету. Ее соцсети ведут другие люди, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
21 апреля по всей России проходят протесты в поддержку Алексея Навального.
Из команды политика, кроме Киры Ярмыш, в день протестов также задержали юриста ФБК и продюсера ютьюб-проекта «Навальный Live» Любовь Соболь. Ее обвинили в призывах к митингу во время эфира на «Эхе Москвы».
На Соболь составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и отпустили из полиции до суда.