Москалькова: Навального посетили четыре врача не из системы ФСИН, серьезных опасений нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что политика Алексея Навального, требующего допустить к нему независимого врача, посетили четыре врача, не входящие в систему ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи посетили Навального 20 апреля, пишет ТАСС. По словам Москальковой, серьезных рисков для его здоровья нет. Она добавила, что, по ее данным, Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила телеканалу «Дождь», что 20 апреля адвокаты политика вышли из колонии, где он находится, в 16:15, и к тому времени «врачей у него не было». Она допустила, что врачи могли навестить его вечером.

Алексей Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Его лечащие врачи 15 апреля сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов политика, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы. Во ФСИН утверждают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.

18 апреля Навального перевели из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Адвокат политика Вадим Кобзев говорил, что Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы. Кобзев утверждал, что медсестры сделали несколько попыток, чтобы поставить Навальному капельницу с глюкозой, из-за чего у него «все руки исколоты и в синяках».

Читайте также

«Калий у него катастрофически высокий. Это ставит под угрозу жизнь нашего пациента» Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин — об ухудшении состояния политика

Читайте также

«Калий у него катастрофически высокий. Это ставит под угрозу жизнь нашего пациента» Один из врачей Навального Ярослав Ашихмин — об ухудшении состояния политика