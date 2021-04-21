Леонид Волков рассказал, что кто-то обесточил зарубежную студию «Навальный Live» во время стрима о протестах

В студии «Навальный Live» отключили свет во время прямой трансляции о всероссийской акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в инстаграме сообщил директор Иван Жданов.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков уточнил, что студия «Навальный Live» временно находится «в одной европейской стране» и что ее кто-то обесточил, открыв распределительный щиток на улице.

В 15:59, в разгар нашего стрима о всероссийских протестах, в студии пропал свет; трансляция прервалась. Мы подумали: пробки вылетели, ну бывает. Но пробки в порядке. Во всем бизнес-центре свет есть, в соседних офисах есть, в коридоре есть — а у нас нет. Стали разбираться. Выяснилось, что на улице есть общий распределительный щиток, и на этот щиток — выведено со всех офисов питание. И вот этот щиток кто-то открыл и аккуратно нас обесточил. <…> Мы уже запросили записи уличных камер, может кого и увидим.

По словам Волкова, из-за отключения света в студии трансляция «Навальный Live» прервалась на полчаса. Позднее она продолжилась.

21 апреля в России проходит акция в поддержку Алексея Навального, объявленная его соратниками. По данным «ОВД-Инфо», на данный момент по всей стране в связи с акцией задержаны почти 200 человек.