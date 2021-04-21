На митинг «Свободу Навальному» в Москве вышли рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC
Источник: Влади
К акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве присоединились рэперы Оксимирон, Фейс и Влади (один из участников группы «Каста»). Их совместное фото опубликовано в инстаграме Влади.
Обновлено. На митинг пришел также рэпер Noize MC.
Также на акцию вышли члены семьи Навального — мать Людмила, жена Юлия и брат Олег, который является обвиняемым по «санитарному делу».
По оценке МВД, на акцию в поддержку Навального в Москве вышли шесть тысяч человек. Соратники Навального предлагают умножать эту оценку на 10.
21 апреля протесты в поддержку Навального проходят по всей России. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями уже задержали больше 400 человек.