На митинг «Свободу Навальному» в Москве вышли рэперы Оксимирон, Фейс, Влади и Noize MC

К акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве присоединились рэперы Оксимирон, Фейс и Влади (один из участников группы «Каста»). Их совместное фото опубликовано в инстаграме Влади.

Обновлено. На митинг пришел также рэпер Noize MC.

Также на акцию вышли члены семьи Навального — мать Людмила, жена Юлия и брат Олег, который является обвиняемым по .

По оценке МВД, на акцию в поддержку Навального в Москве вышли шесть тысяч человек. Соратники Навального предлагают умножать эту оценку на 10.

21 апреля протесты в поддержку Навального проходят по всей России. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями уже задержали больше 400 человек.

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