Режиссер фильма «Гунда» Виктор Косаковский присоединился к голодовке Алексея Навального

Режиссер-документалист Виктор Косаковский присоединился к голодовке политика Алексея Навального. Об этом он заявил о видео, которое опубликовал в фейсбуке кинокритик Антон Долин.

Я, Виктор Косаковский, к сожалению, не мог этого сделать раньше, но сейчас присоединяюсь к голодовке Алексея Навального. Потому что у нас не осталось другого легального способа попытаться спасти ему жизнь. Свободу Алексею Навальному! Свободу Юрию Дмитриеву! Свободу всем политическим заключенным в России! Россия будет счастливой. Обязательно будет!

Обращение Косаковского, по всей видимости, записано из больницы. Долин отметил, что не знает, из-за чего режиссер туда попал. «Нет, я не знаю, почему он сейчас в больнице и что с ним. Но, конечно, надеюсь на лучшее», — написал кинокритик.

Политик Алексей Навальный объявил голодовку в покровской колонии № 2 31 марта. Он требует допустить к нему врачей из-за болей в спине и онемения в руках и ногах.

Ранее голодовку в знак солидарности с Навальным объявили ученый-биолог из Москвы Николай Формозов, пятеро участников общественного движения «Голос Беслана» и другие люди.

Одна из самых известных работ Виктора Косаковского — документальный фильм «Гунда», вышедший в 2020 году. Исполнительным продюсером картины стал голливудский актер Хоакин Феникс, также известный как защитник животных.

Ведущий кинокритик The New York Times Манола Даргис включила «Гунду» в список лучших фильмов 2020 года.