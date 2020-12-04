Ведущий кинокритик The New York Times включила российские картины «Дылда» и «Гунда» в список лучших за 2020 год

Кинокритики The New York Times (NYT) составили свои списки лучших, по их мнению, фильмов 2020 года.

Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт выбрали по десять картин. В список Даргис вошли две российских картины — «Дылда» Кантемира Балагова и документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского.

Даргис назвала «Дылду «ослепительно срежиссированной драмой», Балагов, по ее словам, «разбивает сердца» зрителей.

«Гунду» критик сочла «интимным, изысканно красивым взглядом на жизнь животных».

Даргис и Скотт — ведущие кинокритики NYT. Скотт пишет для газеты с 2000 года, Даргис — с 2004-го. Они уточняют, что списки лучших картин отражают их предпочтения.