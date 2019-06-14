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«Дылда» Кантемира Балагова: драма о девушках, вернувшихся с войны
Фрагмент фильма, получившего приз за режиссуру на Каннском фестивале
2 минуты
11:22, 14 июня 2019
20 июня в прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда» — драма о двух девушках, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Вокруг них все пытаются начать новую мирную жизнь, но ужасы войны забыть не так просто. Фильм Балагова получил приз за режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. «Медуза» представляет премьеру фрагмента.
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