Пострадавшие от теракта в Беслане объявили голодовку солидарности с Навальным

Сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четверо участников движения, пострадавших от , объявили голодовку в знак солидарности с политиком Алексеем Навальным.

В акции в поддержку Навального, который с 31 марта , требуя допустить к нему врачей, кроме Эллы Кесаевой участвуют ее дочь , а также участники движения «Голос Беслана» Земфира Цирихова, Борис Ильин и Замира Кокоева.

«Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет», — заявила «Новой газете» Элла Кесаева.

Утром 19 апреля Элла Кесаева опубликовала сообщение о голодовке солидарности в фейсбуке, но сейчас этот пост недоступен. Как пояснил один из блогеров «Кавказского узла», журналист Алан Цхурбаев, в комментариях к посту о голодовке Кесаевой была «масса негатива».

10 апреля в знак солидарности с Навальным голодовку объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов. Ученый также создал в фейсбуке группу, где солидарные с ним люди могут присоединиться к голодовке. На момент публикации материала его поддержали около 70 человек.

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