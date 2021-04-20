В Москве на Манежной площади поставили металлические ограждения, сообщили «Дождь» и VTimes.

21 апреля президент России Владимир Путин выступит в Манеже с посланием Федеральному собранию. На этот же день в мэрию Москвы была подана заявка по поводу митинга в поддержку Алексея Навального на Манежной площади. Городские власти отказались ее согласовать.

Источники «Открытых медиа» рассказали, что в день акции в Москве перекроют все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. В других городах власти также решили перекрыть главные улицы под разными предлогами. Например, в Костроме это объяснили обработкой центральных скверов и площадей от клещей, в Екатеринбурге — репетицией военного парада.

Обновлено. Также ограждения установили в Петербурге на Невском проспекте и на Дворцовой площади.