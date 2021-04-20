Мэрия Москвы объявила, что не согласовала проведение 21 апреля с 19:00 до 21:00 на Манежной площади «публичного мероприятия в форме митинга с количеством участников до 100 тысяч человек».

Уведомление об акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы, было подано с нарушениями.

Кроме того, отметили в мэрии, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами России.

В заявлении мэрии не упоминается, что речь идет об акции, объявленной сторонниками Алексея Навального, однако называется время и место проведения мероприятия.

Ранее Генпрокуратура в связи с акцией сторонников Навального напомнила об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, а Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео с анонсом митинга.

Об акции в поддержку Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии, 18 апреля объявили директор Иван Жданов и глава региональных штабов Навального Леонид Волков. Оба они находятся за пределами России. Жданов сообщил, что уведомление об акции было подано властям 20 апреля.

В России публикация даты, времени и места проведения несогласованной акции может расцениваться как призыв к участию в ней. Например, за ретвит сообщения с данными об акции в поддержку Навального, которая прошла 23 января, был отправлен под административный арест главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор из-за опубликованных призывов на акции, которые прошли 23 января. TikTok был оштрафован на 2,5 миллиона рублей.