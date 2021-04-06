Суд оштрафовал TikTok на 2,5 миллиона рублей из-за призывов к участию в протестах

На соцсеть TikTok наложен штраф за не удаленные вовремя призывы к подросткам на несогласованную акцию протеста в Москве, сообщает ТАСС.

Штраф — 2,5 миллиона рублей — назначил мировой судья, рассмотрев протокол по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации).

О какой именно акции протеста идет речь, в сообщении ТАСС не сообщается.

Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор из-за опубликованных призывов на акции, которые прошли 23 января в России в поддержку Алексея Навального. Надзорное ведомство сначала говорило, что соцсети активно удаляют такие призывы. Однако затем Роскомнадзор объявил, что не вся запрещенная информация заблокирована, и соцсетям соответственно грозят штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

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