Роскомнадзор потребовал удалить видео с анонсом акции в поддержку Навального

Роскомнадзор потребовал удалить видео с анонсом акции в поддержку Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Она опубликовала скриншот письма от YouTube. В нем говорится, что Роскомнадзор уведомил сервис о том, что видео нарушает закон РФ об информации и что адрес ролика добавлен в список запрещенных материалов. «Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», — говорится в письме от YouTube.

Ярмыш заявила, что соратники Навального не будут удалять видео. «Навальный не в больнице, а в пыточной колонии. Мы все должны требовать его освобождения», — написала она.

На момент написания этой новости видео набрало более 2,5 миллиона просмотров.

Видео, о котором идет речь, команда Навального опубликовала 18 апреля. В нем директор Иван Жданов и глава региональных штабов Навального Леонид Волков объявили о митинге в поддержку политика. Генпрокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам.

15 апреля лечащие врачи Навального сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов политика, который с 31 марта держит голодовку во владимирской ИК-2. 19 апреля ФСИН сообщила, что Навального перевели в больницу, которая находится на территории другой владимирской колонии, адвокат, на момент написания заметки, с ним встретиться не смог.

16 апреля прокуратура Москвы объявила о намерении признать организации, связанные с Навальным, экстремистскими.