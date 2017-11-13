После публикации расследований о домогательствах и сексуальном насилии со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна прошел месяц. За это время десятки человек в США рассказали о неподобающем поведении других актеров, режиссеров, журналистов и менеджеров. «Медуза» собрала список тех, против кого выдвинули обвинения (они расположены хронологически).

Харви Вайнштейн

продюсер, создатель Miramax и The Weinstein Company

Обвинения

5 октября The New York Times опубликовала расследование о домогательствах со стороны Вайнштейна. Десятки женщин, в том числе актрисы (среди них Роуз Макгоун, Кара Делевинь, Эва Грин, Анджелина Джоли, Лина Хиди, Эшли Джадд, Дэрил Ханна, Гвинет Пэлтроу и Екатерина Мцитуридзе) обвинили Вайнштейна в приставаниях. Более десяти женщин также заявили, что Вайнштейн изнасиловал их.

Ответ

Вайнштейн принес извинения за неподобающее поведение, но категорически отверг обвинения в изнасилованиях.

Последствия

Продюсер уволен из собственной компании, его лишили членства в американской и британской киноакадемиях. Полиция начала расследование заявлений об изнасилованиях.

Бен Аффлек

актер

Обвинения

10 октября актриса Хилари Бертон вспомнила, как в 2003 году Аффлек потрогал ее за грудь в эфире MTV.

Ответ

«Я вел себя неподобающе в отношении мисс Бертон и приношу искренние извинения», — написал Аффлек.

Последствия

Нет.

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Локхарт Стил

креативный директор издательского дома Vox Media

Обвинения

12 октября бывшая сотрудница Vox Media обвинила неназванного начальника в домогательствах.

Ответ

Стил признал, что его действия шли вразрез с «основополагающими ценностями» Vox.

Последствия

20 октября Стила уволили из Vox Media.

Рой Прайс

глава Amazon Studios

Обвинения

12 октября продюсер Айса Хакетт (дочь писателя-фантаста Филипа Дика) обвинила Прайса в приставании после одной из презентаций.

Ответ

Прайс не отвечал на обвинения.

Последствия

18 октября Прайс уволился.

Ларс фон Триер

режиссер

Обвинения

16 октября певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны неназванного режиссера во время съемок. СМИ выяснили, что речь идет о Ларсе фон Триере.

Ответ

Фон Триер заявил, что ничего подобного не было, но они действительно спорили с Бьорк на съемках.

Последствия

Нет.

Крис Савино

автор мультсериала «Мой шумный дом»

Обвинения

17 октября более десяти женщин обвинили Савино в сексуальных домогательствах.

Ответ

Савино заявил, что ему стыдно за свои действия и он глубоко сожалеет.

Последствия

Канал Nickelodeon уволил Савино, продолжив снимать «Шумный дом» без него.

Роберт Скобл

технологический блогер

Обвинения

20 октября стало известно, что две женщины обвинили Скобла в домогательствах.

Ответ

Скобл извинился, но заметил, что женщины «использовали крупицы правды, чтобы транслировать ложный посыл».

Последствия

Блогер уволился из созданной им Transformation Group.

Тайлер Грэшам

агент, представлявший звезду «Очень странных дел» Финна Вулфарда

Обвинения

20 октября стало известно, что Грэшам домогался молодых актеров, в том числе в несовершеннолетнем возрасте.

Ответ

Нет.

Последствия

Агентство APA прекратило сотрудничество с Грэшамом.

Джон Беш

шеф-повар, основатель Besh Restaurant Group (BRG)

Обвинения

21 октября было опубликовано расследование, в котором 25 сотрудников BRG рассказали о домогательствах, в том числе со стороны руководства.

Ответ

Беш принес извинения и назвал свое поведение неподобающим для главы компании, мужа и отца.

Последствия

23 октября Беш уволился со своего поста в BRG.

Терри Ричардсон

фотограф, работавший со множеством брендов и издательств

Danny Moloshok / Reuters / Scanpix / LETA

Обвинения

На протяжении многих лет модели и стилисты обвиняли Терри Ричардсона в домогательствах на съемках.

Ответ

Ричардсон в очередной раз заявил, что на съемках все происходит по обоюдному согласию.

Последствия

23 октября издательство Conde Nast отказалось от работы с Ричардсоном.

Обвинения против Терри Ричардсона Хищник с камерой Издательство Conde Nast прекратило работать с фотографом Терри Ричардсоном из-за обвинений в домогательствах на съемках

Джеймс Тобак

режиссер

Обвинения

23 октября The Los Angeles Times опубликовала расследование о 38 случаях домогательства Тобака к женщинам. О домогательствах рассказали актрисы Рэйчел Макадамс и Сэльма Блэр. Всего после публикации на режиссера пожаловались 310 женщин.

Ответ

Тобак заявил, что не помнит этих женщин, а если встречался с ним, то ненадолго. Он добавил, что при его здоровье было бы «биологически невозможно» сделать все то, о чем заявили женщины.

Последствия

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование против Тобака.

Леон Уисельтир

писатель, бывший литературный редактор The New Republic

Обвинения

24 октября стало известно, что несколько женщин обвинили Уисельтира в домогательствах.

Ответ

Уисельтир извинился перед женщинами и заявил, что ему стыдно за то, как он «заставлял их чувствовать себя униженными».

Последствия

Лорен Пауэлл Джобс (вдова основателя Apple Стива Джобса) отказалась от сотрудничества с Уисельтиром, который планировал запустить новый журнал.

Найт Ландесман

издатель журнала Artforum

Обвинения

25 октября девять женщин подали против Ландесмана иск с обвинениями в домогательствах.

Ответ

Ландесман заявил, что он «прощупывал границы дозволенного», но отверг обвинения в том, что «сознательно причинял кому-то вред».

Последствия

После публикаций об иске Ландесман ушел в отставку.

Рик Наджера

режиссер шоу Diversity Sketch Comedy на канале CBS

Обвинения

26 октября было объявлено, что на Наджеру пожаловались из-за его неуместных реплик.

Ответ

Представители Наджеры рассказали, что он разочарован «клеветническими ложными заявлениями».

Последствия

Хотя ситуация с Наджерой была урегулирована ранее в 2017 году, на фоне скандала с Вайнштейном появилась «новая информация» и режиссер ушел с CBS.

Марк Гальперин

политический аналитик MSNBC

Обвинения

26 октября стало известно, что пять женщин рассказали о домогательствах со стороны Гальперина во время работы в ABC News.

Ответ

Гальперин принес извинения и сказал, что «теперь понимает, почему его поведение было неподобающим».

Последствия

Журналиста уволили с MSNBC, канал HBO отказался экранизировать его книгу о президентских выборах 2016 года.

Кен Бейкер

корреспондент E! News

Обвинения

26 октября две женщины рассказали, что Бейкер приставал к ним, целовал без разрешения и отправлял оскорбительные сообщения.

Ответ

Бейкер заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» обвинениями.

Последствия

Корреспондента отстранили от эфира на время расследования.

Джордж Буш-старший

41-й президент США

David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA

Обвинения

26 октября актриса Хэзер Линд рассказала, что Буш-старший потрогал ее за ягодицы на светском мероприятии и рассказал непристойный анекдот. Позднее о подобных случаях рассказали другие женщины.

Ответ

Представители Буша-старшего рассказали, что, поскольку бывший президент передвигается в коляске, его рука случайно свесилась и коснулась Линд. После этого Буш-старший попытался пошутить. Бывший президент принес извинения.

Последствия

Нет.

Кевин Спейси

актер

Обвинения

29 октября актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси приставал к нему 30 лет назад (Рэппу тогда было 14 лет). С тех пор обвинения о домогательствах против Спейси начали поступать от мужчин в США и Великобритании.

Ответ

В ответ на обвинения Рэппа Спейси впервые публично объявил о своей гомосексуальной ориентации. Он добавил, что не помнит описанный Рэппом случай. Затем представители Спейси рассказали, что актер обратится за помощью к врачам.

Последствия

Сервис Netflix отказался от сотрудничества со Спейси в сериале «Карточный домик». Студия Sony Pictures решила в последний момент переснять сцены фильма «Все деньги мира», в которых задействован актер. По неофициальным данным, лондонская полиция начала расследование в отношении Спейси.

Гамильтон Фиш

издатель The New Republic

Обвинения

29 октября владелец The New Republic Уин Маккормак заявил, что несколько женщин обвинили Фиша в неподобающем поведении.

Ответ

Фиш заявил, что ему было тяжело узнать о неприятных последствиях своих действий, хотя он и не не понимает, от кого исходят обвинения.

Последствия

Издатель покинул свой пост в The New Republic.

Майкл Орескес

глава службы новостей National Public Radio

Обвинения

31 октября две женщины рассказали, что в 1990-е годы возглавлявший тогда вашингтонское бюро The New York Times Орескес пытался их целовать. Еще один случай произошел в 2015 году, когда Орескес уже работал в NPR.

Ответ

Орескес признал ответственность за случившееся и принес извинения женщинам.

Последствия

Журналист ушел с NPR.

Энди Дик

актер

Birdie Thompson / AdMedia / Vida Press

Обвинения

31 октября четыре члена съемочной группы фильма «Откопать Бьюкенена» обвинили Дика в том, что он хватал их за гениталии и целовал.

Ответ

Дик ответил, что «больше» не хватает людей и не оголяется на публике. «Может, я кого-то целовал в щеку на прощанье, а потом облизывал», — добавил актер.

Последствия

Актера отстранили от участия в съемках фильма.

Кирт Вебстер

музыкальный агент, основатель Webster Public Relations

Обвинения

31 октября певец Остин Рик обвинил Вебстера в домогательствах и том, что он подмешивал ему наркотики.

Ответ

Представители Вебстера заявили, что отношения с Риком были построены на взаимности. Агент обвинил певца в искажении фактов.

Последствия

На время расследования Вебстер отошел от руководства своей компанией.

Джереми Пивен

актер, известный по сериалу «Красавцы»

Обвинения

31 октября актриса Ариан Белламар заявила, что Пивен домогался ее, зажав в угол в трейлере. Позднее с обвинениями в адрес актера выступили еще две женщины.

Ответ

Пивен категорически отверг все обвинения и заявил, что готов пройти исследование на полиграфе и обратиться в суд.

Последствия

Канал CBS начал расследование обвинений в адрес Пивена.

Бретт Рэтнер

режиссер, продюсер

Обвинения

1 ноября женщины, среди которых актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж обвинили Рэтнера в сексуальных домогательствах. Позже актриса Эллен Пейдж рассказала, что Рэтнер сделал ее перед другими членами съемочной группы.

Ответ

«Мы уверены, что нам удастся восстановить его чистое имя, когда утихнет шумиха в СМИ и люди смогут объективно оценить эти заявления», — сказали представители Рэтнера.

Последствия

Студия Warner Brothers приостановила сотрудничество с Рэтнером. Актриса Галь Гадот заявила, что не будет играть заглавную роль в сиквеле «Чудо-женщины», если Рэтнер продолжит работать над проектом.

Джефф Гувер

спикер Палаты представителей штата Кентукки

Обвинения

1 ноября стало известно, что Гувер заключил мировое соглашение с женщиной, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

Ответ

Гувер признал, что отправлял непристойные сообщения, но женщина сама предложила уладить дело в досудебном порядке.

Последствия

Политик покинул пост спикера, но остался в Палате представителей Кентукки.

Дастин Хоффман

актер

Обвинения

1 ноября писательница Анны Грэм Хантер рассказала, что в середине 1980-х Хоффман приставал к ней. На следующий день с подобными обвинениями выступила продюсер Венди Рисс Гатсиоунис.

Ответ

Хоффман принес извинения Хантер.

Последствия

Нет.

Дэвид Гуиллод

продюсер фильма «Взрывная блондинка»

Обвинения

3 ноября актриса Джессика Барт рассказала, что Гуиллод подмешал ей наркотики и изнасиловал. Позднее с подобными обвинениями выступили еще три женщины.

Ответ

Представители Гуиллода отвергли обвинения и заметили, что случай Барт уже расследовала полиция Лос-Анджелеса, которая не смогла подтвердить обвинения.

Последствия

Гуиллод покинул пост гендиректора своей компании Primary Wave Entertainment.

Стивен Сигал

актер

Обвинения

4 ноября актриса Джулианна Маргулис рассказала, что Сигал позвал ее в свой номер якобы для репетиции и показал ей пистолет, после чего она сбежала. Затем о домогательствах со стороны Сигала рассказали Порша де Росси и Дженни Маккарти.

Ответ

Нет.

Последствия

Нет.

Бенджамин Дженоккио

исполнительный директор выставки Armory Show

Обвинения

8 ноября пять женщин рассказали, что Дженоккио приставал к ним.

Ответ

Дженоккио извинился за то, что его поведение могло кому-то показаться неуважительным. Он заявил, что не пытался никого домогаться.

Последствия

Дженоккио отстранили от руководства Armory Show.

Мэрайя Кэри

певица

Danny Moloshok / Reuters / Scanpix / LETA

Обвинения

8 ноября бывший охранник певицы Майкл Анелло заявил, что Кэри намеренно обнажалась перед ним и совершала половые акты у него на глаза.

Ответ

Представители Кэри заявили, что занимаются урегулированием иска Анелло об оплате охранных услуг и никак не прокомментировали обвинения.

Последствия

Нет.

Луи Си Кей

стендап-комик

Обвинения

9 ноября были опубликованы рассказы актрис, которые заявили, что Луи Си Кей мастурбировал при них, либо предлагал посмотреть на это.

Ответ

«Мое влияние было в том, что эти женщины мной восхищались, и я использовал его безответственно», — заявил актер.

Последствия

Канал FX отказался от сотрудничества с актером, а Netflix прекратил подготовку к съемкам с его участием.

Обвинения против Луи Си Кея Женщины обвинили комика Луи Си Кея в том, что он мастурбировал при них — хотя они этого не хотели. Какими будут последствия?

Рой Мур

кандидат в сенаторы США

Обвинения

9 ноября был опубликован рассказ Ли Корфман, которая заявила, что Мур приставал к ней во время свиданий, когда девочке было 14 лет. После этого с подобными обвинениями выступили еще три женщины, к которым Мур, по их словам, приставал в возрасте от 16 до 18 лет.

Ответ

Мур категорически отверг заявления как ложные и обвинил опубликовавшую их газету The Washington Post в попытке сорвать его избирательную кампанию.

Последствия

Представители Республиканской партии, включая президента США Дональда Трампа, призвали Мура отказаться от выборов в Сенат, если обвинения имеют под собой основания.

Эндрю Крейсберг

автор сериалов «Стрела», «Флэш» и «Супергерл»

Обвинения

10 ноября стало известно, что 15 женщин и 4 мужчины обвинили Крейсберга в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Ответ

Крейсберг заявил, что мог делать «не сексуальные» комментарии относительно внешнего вида и одежды женщин. Любое неподобающее поведение он отрицает.

Последствия

Warner Brothers отстранила Крейсберга на время разбирательства.

Гэри Годдард

продюсер

Обвинения

10 ноября актер Энтони Эдвардс заявил о домогательствах в детстве со стороны Годдарда. По словам Эдвардса, Годдард приставал к нему, когда будущему актеру было 12 лет.

Ответ

Представители Годдарда категорически отвергли заявления Эдвардса.

Последствия

Нет.

Джесси Лейси

солист Brand New

Обвинения

10 ноября Лейси обвинили в домогательствах несколько женщин.

Ответ

Лейси извинился за свои действия.

Последствия

От участия в туре Brand New в Великобритании отказались гитарист Кевин Девайн и группа Martha.

Ричард Дрейфус

актер

Обвинения

19 ноября писательница Джессика Тейх рассказала, что в 1980-х Дрейфус приставал к ней в течение двух-трех лет во время совместной работы. Актер, в частности, раздевался перед Тейх.

Ответ

Дрейфус заявил, что не раздевался перед Тейх, но заметил, что в 1980-е жил под девизом: «Если ты не флиртуешь, ты умираешь». Актер добавил, что считал отношения с Тейх взаимными и сожалеет, если это было не так.

Последствия

Нет.

Эдди Берганза

редактор издательства DC Comics

Обвинения

11 ноября две женщины обвинили Берганзу в сексуальных домогательствах.

Ответ

Нет.

Последствия

DC Comics отстранило Берганзу на время расследования.

Джордж Такеи

актер, известный по сериалу «Звездный путь»

Обвинения

11 ноября бывший актер Скотт Брунтон заявил, что в 1981 году Такеи подмешал что-то в его напиток и пытался раздеть его.

Ответ

Такеи заявил, что ничего подобного не происходило, а самого Брунтона он не помнит.

Последствия

Нет.